Представители Бакаева предложили его «Динамо». Игрока не устраивает контракт в «Спартаке» («СЭ»)

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может покинуть клуб.
По информации «Спорт-Экспресса», представители хавбека предложили московскому «Динамо» приобрести игрока.
Отмечается, что стороны еще не начали переговоры.
Предполагается, что Бакаева не устраивает текущий контракт с красно-белыми, условия которого близки к соглашениям игроков «Спартака-2».
Срок контракта 24-летнего россиянина со «Спартаком» истекает летом 2022 года. Представители полузащитника хотят продлить соглашение на улучшенных условиях или осуществить трансфер в другой клуб.