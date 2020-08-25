Представители Бакаева предложили его «Динамо». Игрока не устраивает контракт в «Спартаке» («СЭ»)

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может покинуть клуб.

По информации «Спорт-Экспресса», представители хавбека предложили московскому «Динамо» приобрести игрока.

Отмечается, что стороны еще не начали переговоры. 

Предполагается, что Бакаева не устраивает текущий контракт с красно-белыми, условия которого близки к соглашениям игроков «Спартака-2».

Срок контракта 24-летнего россиянина со «Спартаком» истекает летом 2022 года. Представители полузащитника хотят продлить соглашение на улучшенных условиях или осуществить трансфер в другой клуб.

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