Представители Бакаева предложили его «Динамо». Игрока не устраивает контракт в «Спартаке» («СЭ»)

Полузащитник может покинуть клуб.

По информации , представители хавбека предложили московскому приобрести игрока.

Отмечается, что стороны еще не начали переговоры.

Предполагается, что Бакаева не устраивает текущий контракт с красно-белыми, условия которого близки к соглашениям игроков «Спартака-2».

Срок контракта 24-летнего россиянина со «Спартаком» истекает летом 2022 года. Представители полузащитника хотят продлить соглашение на улучшенных условиях или осуществить трансфер в другой клуб.