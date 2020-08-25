Ари хочет сыграть с «Барсой», «Реалом» или «Сити»: «У «Краснодара» есть все, чтобы стать чемпионом России и стабильно выступать в ЛЧ»

Нападающий «Краснодара» Ари поздравил команду с победой над в квалификации Лиги чемпионов (2:1, 2:1 – первый матч) и рассказал, с кем бы хотел встретиться на групповом этапе.

«В Лиге чемпионов всегда приятно играть против больших команд. Помню, когда в составе играл против «Барселоны», это был очень крутой опыт. Будет здорово, если нам попадется хорошая группа.

Лично мне бы хотелось сыграть опять с «Барселоной», также интересно было бы встретиться с , .

Ребята – большие молодцы. Всегда, когда смотрю матч с трибуны или по телевизору, очень переживаю. Жаль, что пропустил этот матч.

Наверное, это была самая важная игра в этом году для нас, поэтому я очень волновался. Теперь жду групповой этап Лиги чемпионов

Это новый этап для нас. У есть все для того, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в Лиге чемпионов. Клуб, Галицкий и ребята – большие молодцы», – сказал Ари.

Форвард пропустил матчи с ПАОК из-за травмы.