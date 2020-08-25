Ломовицкий расторг арендное соглашение с «Химками». Он провел в клубе меньше 2 месяцев

Хавбек расторг соглашение с «Химками» об аренде, сообщил спортивный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов.

«Ломовицкий расторг арендное соглашение с нами, которое было заключено еще старым руководством. У него такая опция о возможности расторжения контракта была прописана в соглашении», – сказал Ульянов.

Сообщалось, что «Спартак» намеревается отдать 22-летнего игрока в новую аренду.

Ломовицкий забил 2 гола в 8 матчах этого сезона. Его статистика – здесь.