Экс-игрок «МЮ» Рафаэл: «Ван Гал – один из худших людей, с кем я работал. Мне говорили, что он не любит бразильцев»

Бывший защитник Рафаэл да Силва, выступающий сейчас за , вспомнил о периоде работы под руководством Луи ван Гала и Дэвида Мойеса в английской команде.

«О некоторых людях я могу высказаться плохо. Мне не нравится ван Гал. был совсем не похож на ван Гала. Имею в виду их человеческие качества.

Проблема в том, что все считали, что Мойес будет примерно таким же тренером, как Фергюсон, но они совсем разные – как на поле, так и за его пределами.

Честно вам скажу, что приходить после Фергюсона в любом случае непросто. На Мойеса оказывалось огромное давление. И люди хотели, чтобы он был Фергюсоном, но он им не был.

Когда объявили, что нашим тренером станет ван Гал, многие друзья стали звонить мне. Я не мог поверить, но многие говорили мне, что он не любит бразильцев – из-за их стиля игры. Мне говорили: «Первым же делом он от тебя избавится».

Это стало вторым его делом – в первый день он просто не разговаривал со мной, а на второй день заявил мне: «Ты можешь уйти». Я даже не приступил к тренировкам, а он уже говорил мне об этом. Я не мог в это поверить. Я ответил: «Ладно».

Но я все равно боролся за место в составе. И остался еще на год при нем. Было очень тяжело. Это один из худших людей из всех, с кем я работал», – сказал Рафаэл.