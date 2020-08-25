Карпин о дубле Хасимото: «В Японии он так не делал. Посмотрели 10 его матчей перед переходом»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал победу над (3:2) в матче 9-го тура , в котором дублем отметился хавбек дончан .

– Во время нашего аута старались накрыть Кангва. Оставили Денниса Хаджикадунича один в один против Кангва. Понятное дело, что нельзя оставлять такого быстрого игрока одного... Потом стали играть внимательнее.

– Знали ли вы, что Хасимото может так завершать атаки?

– Не знали. Честно говоря, посмотрели 10 матчей перед переходом.

Играет у нас на другой позиции. В Японии он никогда так не делал. Играл чистого опорного, не поднимался высоко.

Позиция поменялась. Как видим, это приносит результат, – сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».

У Хасимото 4 гола в 7 матчах РПЛ. Только он забил больше одного мяча в «Ростове»

Дубль Хасимото помог «Ростову» победить «Арсенал» – 3:2