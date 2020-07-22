«Химки» хотят подписать Мирзова, Джорджевича и Григалаву («РБ-Спорт»)

определились с трансферными целями.

Новый главный тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко намерен пригласить защитника Гию Григалаву («Арсенал» Тула), полузащитника Резиуана Мирзова и форварда Луку Джорджевича, сообщает «РБ-Спорт».

Все трое не имеют постоянной игровой практики в своих клубах и знакомы Черевченко по совместной работе в тульском .

После 8 туров «Химки» занимают в таблице 15-е место.

Статистику Григалавы можно найти здесь, Мирзова – здесь, Джорджевича – здесь.