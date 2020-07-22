«Химки» хотят подписать Мирзова, Джорджевича и Григалаву («РБ-Спорт»)

«Химки» определились с трансферными целями.
Новый главный тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко намерен пригласить защитника Гию Григалаву («Арсенал» Тула), полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова и форварда «Локомотива» Луку Джорджевича, сообщает «РБ-Спорт».
Все трое не имеют постоянной игровой практики в своих клубах и знакомы Черевченко по совместной работе в тульском «Арсенале».
После 8 туров «Химки» занимают в таблице РПЛ 15-е место.
Статистику Григалавы можно найти здесь, Мирзова – здесь, Джорджевича – здесь.