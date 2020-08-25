Илья Геркус: «Зенит» остается фаворитом РПЛ. «Краснодар» потерялся в концепциях, «Ростов» не тянет. ЦСКА бросит вызов»

Бывший президент «Локомотива» назвал фаворитов сезона .

– Перед сезоном называли явным фаворитом чемпионата. Сейчас так не кажется. Кого вы видите прямыми и самыми серьезными конкурентами петербуржцев?

– «Зенит» остается фаворитом чемпионата, потому что все остальные достаточно слабые.

ушел из борьбы за высокое место. потерялся в своих концепциях. Свои воспитанники или нет, опытный тренер или свой, но молодой. «Ростов», очевидно, не тянет по деньгам и составу.

Остается ЦСКА. Это хорошая команда, которая усилилась и воспитала молодежь. У них очень опытный тренер.

Я вижу ЦСКА той командой, которая бросит вызов и сможет на дистанции «Зениту» доставить проблемы. А, возможно, и выскочить на первое место, – поделился мнением Геркус.