Илья Геркус: «Зенит» остается фаворитом РПЛ. «Краснодар» потерялся в концепциях, «Ростов» не тянет. ЦСКА бросит вызов»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Краснодар Илья Геркус Спорт-Экспресс Футбол

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвал фаворитов сезона РПЛ.

– Перед сезоном «Зенит» называли явным фаворитом чемпионата. Сейчас так не кажется. Кого вы видите прямыми и самыми серьезными конкурентами петербуржцев?

– «Зенит» остается фаворитом чемпионата, потому что все остальные достаточно слабые.

«Локомотив» ушел из борьбы за высокое место. «Краснодар» потерялся в своих концепциях. Свои воспитанники или нет, опытный тренер или свой, но молодой. «Ростов», очевидно, не тянет по деньгам и составу.

Остается ЦСКА. Это хорошая команда, которая усилилась и воспитала молодежь. У них очень опытный тренер.

Я вижу ЦСКА той командой, которая бросит вызов и сможет на дистанции «Зениту» доставить проблемы. А, возможно, и выскочить на первое место, – поделился мнением Геркус.

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