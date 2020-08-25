Альваро Мората: «Многие форварды забивают 30-40 голов, но ничего не выигрывают. Я же привык брать трофеи»

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Форвард «Ювентуса» Альваро Мората поделился мыслями о своей игре.

«Говорят, что я не забивной нападающий? Конечно, каждый хотел бы забивать 30 или 40 голов [за сезон], но я знаю многих форвардов, которым это удалось, но они ничего не выиграли.

Я же, напротив, за исключением прошлого сезона, обычно беру трофеи, забивая по 15-18 голов. Если вам нужны личные показатели, смотрите теннис. Футбол – командный вид спорта.

Может быть, в прошлом у меня не было больших моментов, но теперь я нахожусь в нужном месте и в нужное время. Это возможность моей жизни», – заявил Мората.

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