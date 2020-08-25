Магазин секс-игрушек стал титульным спонсором нидерландского «Эммена» на один сезон

Магазин секс-игрушек EasyToys стал титульным спонсором «Эммена».

Контракт рассчитан на один сезон. «Эммен», как сообщалось, заработает 500 тысяч евро за год сотрудничества.

Болельщики могут купить футболки с логотипом нового спонсора, за исключением молодежи и людей, которые выберут майку без лого спонсора.

Стоит отметить, что в августе Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) запретил сделку c EasyToys, сославшись на правила отношений со спонсорами в .

Но в ходе обсуждений союз смягчил позицию, стороны нашли компромисс – EasyToys будет спонсором «Эммена» в течение одного сезона, а не трех, как договаривались изначально.