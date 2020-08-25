Мостовой о вылете «Ростова»: «Денежный разврат играет злую шутку. «Маккаби» выбил миллионеров»

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился мнением о проигрыше «Ростова» в матче 3-го квалификационного раунда против «Маккаби» из Хайфы (1:2).

«Очередное фиаско нашего футбола. Надо признать, что «Маккаби» по делу выиграл. В каких-то моментах выглядел беспомощно.

Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат.

У «Локомотива» из Тбилиси зарплата по 500 долларов, может быть, а они выбили миллионеров. А сейчас «Маккаби» выбил миллионеров.

В футболе редко кто-то сам уходит в отставку. Если Новиков после поражения не ушел, то здесь-то мы хотя бы команду примерно знали.

Футболисты понимали, против кого они играли. Приехали на стадион в Ростове, каких в Израиле нигде нет. Наверное, вся команда получает меньше, чем два-три футболиста «Ростова».

Очень жалко, что именно так начинаем евросезон. Надеемся на оставшиеся команды, которых все меньше», – сказал Мостовой.