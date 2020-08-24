«Я рву жопу в «ПСЖ» ради этого шанса». Ди Мария о невызове в сборную Аргентины

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Sports.ru Анхель Ди Мария квалификация ЧМ-2022 брань Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария эмоционально отреагировал на непопадание в заявку сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022 с Эквадором и Боливией.

«У меня нет объяснения этому, нет слов. Сборная для меня важнее всего. Я рву жопу в «ПСЖ», чтобы получить шанс в сборной. Сложно понять, почему меня не вызвали, когда я нахожусь в хорошей форме.

Если меня не вызвали, значит, не хотят этого делать. Я буду продолжать бороться за попадание в сборную Аргентины.

Разве я в 32 года старый? Многие говорят так, но я в 32 такой же, как и прежде. В каждой игре я показываю, что я не старый, что могу быть на уровне Неймара и Мбаппе», – цитирует аргентинца Goal.com со ссылкой на Closs Continental.

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