«Я рву жопу в «ПСЖ» ради этого шанса». Ди Мария о невызове в сборную Аргентины

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария эмоционально отреагировал на непопадание в заявку сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022 с Эквадором и Боливией.

«У меня нет объяснения этому, нет слов. Сборная для меня важнее всего. Я рву жопу в , чтобы получить шанс в сборной. Сложно понять, почему меня не вызвали, когда я нахожусь в хорошей форме.

Если меня не вызвали, значит, не хотят этого делать. Я буду продолжать бороться за попадание в сборную .

Разве я в 32 года старый? Многие говорят так, но я в 32 такой же, как и прежде. В каждой игре я показываю, что я не старый, что могу быть на уровне Неймара и Мбаппе», – цитирует аргентинца Goal.com со ссылкой на Closs Continental.