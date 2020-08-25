Сафонов отбил пенальти, назначенный за игру Кайо рукой в матче с ПАОК

ПАОК в начале матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром» получил право пробить пенальти.
Защитник российской команды Кайо Панталеао прервал пас соперника, сыграв рукой. Арбитр Клеман Тюрпен после просмотра эпизода с помощью ВАР назначил пенальти.
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отбил удар с 11-метровой отметки.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ну какой же красавец Сафонов! 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) September 22, 2020
Матвей сыграл по мячу и отбил удар Цолиса 💪https://t.co/C6makHOcgZ pic.twitter.com/FhPNSU57W2