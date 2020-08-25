Сафонов отбил пенальти, назначенный за игру Кайо рукой в матче с ПАОК

в начале матча раунда плей-офф с «Краснодаром» получил право пробить пенальти.

Защитник российской команды прервал пас соперника, сыграв рукой. Арбитр Клеман Тюрпен после просмотра эпизода с помощью ВАР назначил пенальти.

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ну какой же красавец Сафонов! 🤩



Матвей сыграл по мячу и отбил удар Цолиса 💪https://t.co/C6makHOcgZ pic.twitter.com/FhPNSU57W2