Сафонов отбил пенальти, назначенный за игру Кайо рукой в матче с ПАОК

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА судьи ПАОК Краснодар Клеман Тюрпен Матвей Сафонов Кайо Панталеао Футбол

ПАОК в начале матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром» получил право пробить пенальти.

Защитник российской команды Кайо Панталеао прервал пас соперника, сыграв рукой. Арбитр Клеман Тюрпен после просмотра эпизода с помощью ВАР назначил пенальти.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отбил удар с 11-метровой отметки.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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