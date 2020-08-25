Владелец , возможно, владел правами на футболистов других клубов.

BBC, ссылаясь на документы FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США), сообщает, что Абрамович тайно владел правами на футболистов, не принадлежащих его клубу.

В опубликованных документах содержатся доказательства вины российского миллиардера. Согласно утечке, Абрамович стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, которая участвовала в покупке игроков, принадлежащих третьим лицам. Компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Еще одна подобная компания была зарегистрирована на Кипре.

Это могло приводить к конфликту интересов, так как компания, связанная с Абрамовичем, могла частично владеть правами на футболистов других клубов, игравших против «Челси».

В качестве примера утверждается, что компания Leiston Holdings частично владела правами на перуанского футболиста , который играл против «Челси» в Лиге чемпионов в 2014 году. Он вышел на поле в обоих матчах.