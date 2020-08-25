Гаэль Ондуа: «Уважаю Черчесова, но мы никогда не общались. В интервью написали какую-то чушь»

Полузащитник опроверг, что в недавнем интервью говорил о знакомстве с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Я очень уважаю Станислава Черчесова, для меня это человек с большой буквы. Знаю его как тренера, как бывшего футболиста, но лично мы вообще не знакомы и никогда не общались.

– А откуда появилось это интервью?

– У нас была игра квалификации против . После матча со мной общался французский журналист, и я дословно сказал ему, что до сих пор не выступал ни за какую сборную, а так как у меня есть и российское, и камерунское гражданство, я открыт для обеих стран. Больше ничего не говорил. А там написали, что я якобы связался со Станиславом Черчесовым – это полный бред, какая-то чушь.

– А реакцию Черчесова видели?

– Нет, так как я был сконцентрирован на матче своего клуба. Вся эта ситуация очень обидна для меня. Я всегда нахожу время для журналистов, всегда открыт для общения. Даже после поражений стараюсь уделить время и с уважением отношусь к чужому труду. Очень неприятно, что про меня написали такое...

– Вы пытались связаться с журналистами этого издания, чтобы выяснить, почему так получилось?

– Нет, но мой агент с ними связывался. Я не занимаюсь этими вещами, моя задача – играть в футбол.

– Черчесов сказал, что рад, что африканские футболисты хотят играть в сборной России. Какое у вас отношение к возможности выступать за нашу национальную команду?

– В России я стал человеком, это страна, которая мне много дала и продолжает давать. Как я уже сказал, у меня двойное гражданство и я открыт для вызова. Если меня пригласят в сборную России, буду только рад. Если позовет Камерун, тоже буду счастлив. В России я прожил дольше, чем в Камеруне, играть за эту страну было бы интересно. Думаю, любому бы хотелось выступать за Россию, но для этого нужно иметь талант и много работать.

– Какая реакция тебе больше всего запомнилась на всю эту ситуацию?

– От друзей были шутки: «О, черный, ты чего, в сборную Россию хочешь?» (смеется). Мы часто шутим об этом, они знают, что у меня есть российский паспорт. Но это юмор, не более, – сказал Ондуа.