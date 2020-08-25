Лэмпард о 0:2 с «Ливерпулем»: «Серьезная ошибка Кепы. Без удаления и с забитым пенальти было бы 1:1»

Главный тренер подвел итоги матча 2-го тура с (0:2).

О матче

«В плане моментов первый тайм был равным. Удаление изменило ход игры, оно вынудило меня делать перестановки. После такого [играть] всегда непросто.

Я думаю, красную карточку можно было как дать, так и не дать. Меня смутило, что сначала показали желтую карточку».

Об ошибке Кепы

«Серьезная ошибка, явная ошибка. Если подумать, то без удаления и с реализованным пенальти счет был бы 1:1.

Моя работа как тренера – зарядить Кепу уверенностью. Это была явная ошибка, и Кепа принимает это».

О команде

«У нас было около месяца предсезонки с новыми игроками. Нам нужно время, процесс начинается. Наши задачи и ожидания выше, но я видел характер и дух», – сказал тренер.

🤦‍♂️ Кепа опять начудил: подарил мяч Мане прямо в штрафной, хотя мог спокойно отдать партнеру