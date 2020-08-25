Судья после ВАР удалил Кристенсена за фол на Мане. Это первая красная «Челси» в АПЛ с 2018 года

«Челси» встречается с «Ливерпулем» (0:0, перерыв) во 2-м туре АПЛ.

На 45-й минуте защитник лондонцев Андреас Кристенсен уложил на газон полузащитника мерсисайдцев Садьо Мане, убегавшего к воротам «Челси».

Поначалу главный арбитр встречи Пол Тирни показал Кристенсену желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора решил удалить датчанина с поля.

Для «Челси» это первая красная карточка с 5 февраля 2018 года в рамках чемпионата Англии – тогда наказан был хавбек Тьемуэ Бакайоко. Клуб провел 89 матчей без удалений.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции Sky Sports