🦓«Ювентус» разгромил «Сампдорию» (3:0) в первом матче при Пирло. Роналду забил

В матче 1-го тура нового сезона Серии А чемпион Италии «Ювентус» дома уверенно переиграл «Сампдорию» (3:0).

.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это был первый официальный матч во главе туринского клуба для тренера .

Голы забили хавбек , защитник и форвард .

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