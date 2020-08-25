🦓«Ювентус» разгромил «Сампдорию» (3:0) в первом матче при Пирло. Роналду забил

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В матче 1-го тура нового сезона Серии А чемпион Италии «Ювентус» дома уверенно переиграл «Сампдорию» (3:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это был первый официальный матч во главе туринского клуба для тренера Андреа Пирло.

Голы забили хавбек Деян Кулусевски, защитник Леонардо Бонуччи и форвард Криштиану Роналду.

Ювентус – Сампдория 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
20 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Кулусевски, 2:0 – 78 Бонуччи, 3:0 – 88 Роналду.
ЮвентусШченсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 83), Куадрадо (Бентанкур, 78), Рабьо, Маккенни, Фработта (Де Шильо, 67), Рэмзи, Кулусевски (Дуглас Коста, 82), Роналду.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Тонелли (Йосида, 46), Колли, Ауджелло, Экдаль, Депаоли (Рамирес, 46), Торсбю (Дамсгор, 70), Янкто, Лерис (Куальярелла, 46), Бонаццоли (Верре, 70).
Предупреждения:
Тонелли (4), Фработта (54).

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