🦓«Ювентус» разгромил «Сампдорию» (3:0) в первом матче при Пирло. Роналду забил

В матче 1-го тура нового сезона Серии А чемпион Италии «Ювентус» дома уверенно переиграл «Сампдорию» (3:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это был первый официальный матч во главе туринского клуба для тренера Андреа Пирло.
Голы забили хавбек Деян Кулусевски, защитник Леонардо Бонуччи и форвард Криштиану Роналду.
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 13 Кулусевски, 2:0 – 78 Бонуччи, 3:0 – 88 Роналду.
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 83), Куадрадо (Бентанкур, 78), Рабьо, Маккенни, Фработта (Де Шильо, 67), Рэмзи, Кулусевски (Дуглас Коста, 82), Роналду.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Тонелли (Йосида, 46), Колли, Ауджелло, Экдаль, Депаоли (Рамирес, 46), Торсбю (Дамсгор, 70), Янкто, Лерис (Куальярелла, 46), Бонаццоли (Верре, 70).