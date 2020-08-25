«Локомотив» победил «Тамбов» (1:0) благодаря голу Смолова

В 8-м туре РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Тамбов» (1:0).
Единственный гол забил нападающий Федор Смолов, это его первый мяч за месяц.
Москвичи прервали серию из пяти игр без побед – было три ничьих и два поражения.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 7 Смолов.
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Локомотив –
Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Камано (Жемалетдинов, 64), Магкеев, Крыховяк, Миранчук (Куликов, 90), Эдер (Лисакович, 72), Смолов (Рыбчинский, 90).
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Тамбов –
Рыжиков, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 43), Грицаенко, Каплиенко, Шляков, Карасев (Костюков, 46), Тетрашвили, Чуперка, Панченко (Карапетян, 75), Обухов.
- Предупреждения:
- Шляков (41), Крыховяк (47), Эдер (55), Живоглядов (61), Рыжиков (65), Магкеев (67), Жемалетдинов (86).