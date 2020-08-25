«Локомотив» победил «Тамбов» (1:0) благодаря голу Смолова

В 8-м туре дома переиграл (1:0).

Единственный гол забил нападающий Федор Смолов, это его первый мяч за месяц.

Москвичи прервали серию из пяти игр без побед – было три ничьих и два поражения.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.