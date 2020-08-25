«Локомотив» победил «Тамбов» (1:0) благодаря голу Смолова

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В 8-м туре РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Тамбов» (1:0).

Единственный гол забил нападающий Федор Смолов, это его первый мяч за месяц.

Москвичи прервали серию из пяти игр без побед – было три ничьих и два поражения.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Локомотив – Тамбов 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
20 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Смолов.
ЛокомотивГильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Камано (Жемалетдинов, 64), Магкеев, Крыховяк, Миранчук (Куликов, 90), Эдер (Лисакович, 72), Смолов (Рыбчинский, 90).
ТамбовРыжиков, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 43), Грицаенко, Каплиенко, Шляков, Карасев (Костюков, 46), Тетрашвили, Чуперка, Панченко (Карапетян, 75), Обухов.
Предупреждения:
Шляков (41), Крыховяк (47), Эдер (55), Живоглядов (61), Рыжиков (65), Магкеев (67), Жемалетдинов (86).

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