«Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (3:0). Холанд сделал дубль

В 1-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Джан, Беллингем (Дилэйни, 67), Витцель, Рейна (Брандт, 78), Азар (Пасслак, 19), Санчо (Ройс, 78), Холанд.
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Боруссия М –
Зоммер, Бенсебайни, Гинтер, Лайнер, Вендт (Херрманн, 69), Крамер, Хофманн, Штиндль (Плеа, 57), Нойхаус, Вольф (Тюрам, 57), Эльведи.
Голами отметились полузащитник Джованни Рейна и форвард Эрлинг Холанд, сделавший дубль.