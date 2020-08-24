«Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (3:0). Холанд сделал дубль

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В 1-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Боруссия Д – Боруссия М 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
19 сентября, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 35 Рейна, 2:0 – 54, пенальти Холанд, 3:0 – 77 Холанд.
Боруссия ДБюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Джан, Беллингем (Дилэйни, 67), Витцель, Рейна (Брандт, 78), Азар (Пасслак, 19), Санчо (Ройс, 78), Холанд.
Боруссия МЗоммер, Бенсебайни, Гинтер, Лайнер, Вендт (Херрманн, 69), Крамер, Хофманн, Штиндль (Плеа, 57), Нойхаус, Вольф (Тюрам, 57), Эльведи.
Предупреждения:
Аканджи (13), Штиндль (39).

Голами отметились полузащитник Джованни Рейна и форвард Эрлинг Холанд, сделавший дубль.

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