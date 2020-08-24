«Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (3:0). Холанд сделал дубль

В 1-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами отметились полузащитник Джованни Рейна и форвард Эрлинг Холанд, сделавший дубль.

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