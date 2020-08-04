Месси сообщил «Барсе», что не явится к началу сезона Ла Лиги (Marca)

Нападающий «Барселоны» хочет покинуть клуб.

Как пишет Marca, аргентинец больше не считает себя игроком каталонского клуба. По этой причине он уверен, что не обязан посещать базу «Барселоны». Месси сообщил «Барсе», что к началу сезона также не явится.

Футболист точно пропустит сегодняшнюю тренировку «Барсы». В случае, если бунт Месси не прекратится, он понесет серьезное наказание – за отсутствие в клубе от 11 до 30 дней полагается штраф в размере 25% от месячной зарплаты.

Однако сейчас руководители «Барселоны» не хотят наказывать Месси, чтобы не злить его еще сильнее. У них еще есть надежда на то, что ситуация изменится и Месси решит остаться в клубе.

При этом игрок не считает, что его действия заслуживают наказания, поскольку он уверен, что сейчас свободен от любых обязательств.

Ла Лига ранее заявила, что контракт Месси действителен и его нельзя разорвать, не выплатив отступные.