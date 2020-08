🏆«Севилье» вручили кубок за победу в Лиге Европы

«Севилья» выиграла Лигу Европы, победив в финале «Интер» (3:2).

Футболистам и тренерам испанского клуба вручили золотые медали и кубок за победу в турнире.

Это рекордная шестая победа «Севильи» в Кубке УЕФА / .

⚪️🔴 Six finals, six wins for Sevilla in the UEL 🏆👏#UELfinal pic.twitter.com/hWoqB4FUyA