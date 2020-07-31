«Севилья» в 6-й раз выиграла Кубок УЕФА / Лигу Европы. Это рекорд

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«Севилья» выиграла Лигу Европы.

В финале команда тренера Хулена Лопетеги обыграла «Интер» (3:2).

«Севилья» в рекордный 6-й раз стала обладателем Кубка УЕФА / Лиги Европы.

До сегодняшней победы андалузский клуб брал трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 годах.

По три победы в Кубке УЕФА / Лиге Европы у «Ювентуса», «Интера», «Ливерпуля» и «Атлетико».

Напомним, до сезона-2008/09 включительно турнир назывался Кубком УЕФА, затем он получил название Лига Европы.

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