«Севилья» в 6-й раз выиграла Кубок УЕФА / Лигу Европы. Это рекорд

«Севилья» выиграла Лигу Европы.
В финале команда тренера Хулена Лопетеги обыграла «Интер» (3:2).
«Севилья» в рекордный 6-й раз стала обладателем Кубка УЕФА / Лиги Европы.
До сегодняшней победы андалузский клуб брал трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 годах.
По три победы в Кубке УЕФА / Лиге Европы у «Ювентуса», «Интера», «Ливерпуля» и «Атлетико».
Напомним, до сезона-2008/09 включительно турнир назывался Кубком УЕФА, затем он получил название Лига Европы.
«Севилья» правит Лигой Европы 👑 6 финалов за 15 лет – 6 побед