Игроки и «Севильи» выразили поддержку движению Black Lives Matter, борющемуся за права темнокожих.

Перед началом матча 1/2 финала футболисты встали на одно колено.

Manchester United and Sevilla players took a knee before tonight’s #UEL semi-final in a strong stance against discrimination. ⁣

