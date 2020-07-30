Трент, Рэшфорд, Марсьяль и Гринвуд претендуют на награду лучшему молодому игроку сезона АПЛ

Премьер-лига представила номинантов на награду лучшему молодому игроку сезона.
В список вошли Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд (все – «Манчестер Юнайтед»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич (оба – «Челси»).
При выборе лучшего молодого футболиста сезона учитываются голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.
Хендерсон, де Брюйне, Поуп и Ингз – в числе претендентов на награду лучшему игроку сезона АПЛ