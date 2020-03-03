«Локомотив» продлил контракт с Магкеевым до 2024 года

продлил контракт с защитником .

Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

«Очень рад, что мы продлили контракт. Я стал игроком «Локомотива» в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов – дебют в молодежной команде, переход в «Казанку», первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов.

В «Локомотиве» собраны игроки высочайшего уровня. Хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед», – сказал Магкеев.

Статистику футболиста можно изучить здесь.