ЦСКА не хочет платить 350 млн рублей налога на роскошь, «Салават» – 215

Стало известно, сколько должны заплатить и за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне.

В чемпионате-2019/20 потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.

Так, по данным «Бизнес Online», ЦСКА отказывается платить 350 миллионов рублей, а «Салават Юлаев» – 215.

Ранее президент Алексей Морозов сообщил, что клубы по-прежнему не погасили этот долг.

В то же время ЦСКА и «Салават» просили совет директоров лиги отменить налог на роскошь, но их запрос был отклонен.