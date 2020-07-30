«Барса» рассчитывает, что Месси будет готов к игре с «Баварией», несмотря на ушиб в матче с «Наполи»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1).

Аргентинца ударил по ноге защитник Калиду Кулибали в первом тайме. За этот фол арбитр Джюнейт Чакыр назначил пенальти.

Вследствие удара у Месси опухла нога. После игры он почувствовал боль и воспаление.

В клубе сообщают, что это лишь ушиб, и верят, что нападающий, немного отдохнув, будет в идеальной форме и сыграет в четвертьфинале.  

Врачи начали восстановительное лечение на основе противовоспалительных средств.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона»«Бавария» пройдет 14 августа в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш».

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