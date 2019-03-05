Ягудин песней «Фантазер» ответил на слова Плющенко о том, что тому предлагали перейти к Тарасовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал слова о том, что того в свое время звала к себе тренер .

«Мне, когда я катался у Алексея Николаевича Мишина, предлагали перейти к Татьяне Тарасовой. Переговоры вел Николай Морозов. Я ответил: «У вас же есть Леша Ягудин».

Мне сказали: «Делаем ставку на тебя». Я поблагодарил и отказался, так как мне было комфортно у своего тренера, которому я полностью доверял», – сказал Плющенко 6 августа в интервью РБК.

Сегодня Ягудина спросили по этому поводу болельщики в инстаграме. В ответ Ягудин поставил песню Ярослава Евдокимова «Фантазер» и написал: «Ну, вы поняли».

Ягудин до 1998 года тренировался у вместе с Плющенко, но потом перешел к Тарасовой. С тех пор он выиграл четыре золота на чемпионатах мира и золото Олимпиады-2002.

Плющенко уверен, что проиграл Олимпиаду Ягудину из-за колдуна. Он загипнотизировал Евгения от бортика – и это привело к падению