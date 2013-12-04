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    НБА. «Новый Орлеан» – «Сан-Антонио», «Портленд» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

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    Сегодня семью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    В 22:00 начнут игру претенденты на выход в плей-офф от Запада «Новый Орлеан» и «Сан-Антонио». «Портленд» встретится с «Филадельфией».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Оклахома-Сити – Вашингтон 45:29 (2 четверть)
    Дата проведения
    9 августа, 19.30, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча
    Оклахома-Сити
    Мускала (9), Галлинари (7), Дорт (4), Фергюсон (3), Бэйзли (3), Пол (2), Гилджес-Александер (2), Надер (2), Диалло (0), Адамс (0).
    Вашингтон
    Бонга (5), Хачимура (5), Робинсон (3), Браун (3), Брайант (3), Грант (2), Вагнер (2), Смит (0), Скофилд (0).

    Торонто – Мемфис
    Дата проведения
    9 августа, 21.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча
    Торонто
    Лаури (0), Ванвлит (0), Ануноби (0), Сиакам (0), Марк Газоль (0).
    Мемфис
    Морэнт (0), Брукс (0), Андерсон (0), Толливер (0), Валанчюнас (0).

    Новый Орлеан – Сан-Антонио
    Дата проведения
    9 августа, 22.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Бостон – Орландо
    Дата проведения
    10 августа, 00.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Портленд – Филадельфия
    Дата проведения
    10 августа, 01.30, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Хьюстон
    Дата проведения
    10 августа, 03.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Клипперс – Бруклин
    Дата проведения
    10 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Лидер «Портленда» хвалился, что зажигает в концовках, но опозорился в важнейшей игре. Ржали даже соперники

    На тренировке умер самый колоритный игрок Евролиги: 216 см, 140 кг, 56-й размер ноги и огромная улыбка. Ему было 27, в баскетбол он начал играть только в 17

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