НБА. «Новый Орлеан» – «Сан-Антонио», «Портленд» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

Сегодня семью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

В 22:00 начнут игру претенденты на выход в плей-офф от Запада и . «Портленд» встретится с «Филадельфией».

Регулярный чемпионат

Сакраменто – Хьюстон Дата проведения 10 августа, 03.00, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лидер «Портленда» хвалился, что зажигает в концовках, но опозорился в важнейшей игре. Ржали даже соперники

На тренировке умер самый колоритный игрок Евролиги: 216 см, 140 кг, 56-й размер ноги и огромная улыбка. Ему было 27, в баскетбол он начал играть только в 17