НБА. «Новый Орлеан» – «Сан-Антонио», «Портленд» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

Сегодня семью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
В 22:00 начнут игру претенденты на выход в плей-офф от Запада «Новый Орлеан» и «Сан-Антонио». «Портленд» встретится с «Филадельфией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 августа, 19.30, «The Arena (WWOS)»
- Оклахома-Сити
- Мускала (9), Галлинари (7), Дорт (4), Фергюсон (3), Бэйзли (3), Пол (2), Гилджес-Александер (2), Надер (2), Диалло (0), Адамс (0).
- Дата проведения
- 9 августа, 21.00, «VISA Athletic Center»
- Торонто
- Лаури (0), Ванвлит (0), Ануноби (0), Сиакам (0), Марк Газоль (0).
- Мемфис
- Морэнт (0), Брукс (0), Андерсон (0), Толливер (0), Валанчюнас (0).
- Дата проведения
- 9 августа, 22.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 10 августа, 00.00, «The Arena (WWOS)»
- Дата проведения
- 10 августа, 01.30, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 10 августа, 03.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 10 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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