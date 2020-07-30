«Если не хотите, чтобы «Спартак» снялся с чемпионата, матч надо переиграть». Шмурнов об игре с «Сочи»

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение судьи Виктор Кашшаи Василий Казарцев Александр Шмурнов Матч ТВ Сочи Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов отреагировал на заявление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи о том, что арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи» (2:2).

«Этот матч надо переиграть. Если вы не хотите, чтобы «Спартак» снимался с чемпионата, матч надо переиграть. Это сверхрезультативная ошибка.

Раз Кашшаи признал [ошибку Казарцева], то лига должна постановить переиграть матч», – сказал Шмурнов в эфире программы «Все на Матч!».

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