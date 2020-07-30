«Если не хотите, чтобы «Спартак» снялся с чемпионата, матч надо переиграть». Шмурнов об игре с «Сочи»

Комментатор отреагировал на заявление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи о том, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче против (2:2).

«Этот матч надо переиграть. Если вы не хотите, чтобы «Спартак» снимался с чемпионата, матч надо переиграть. Это сверхрезультативная ошибка.

Раз Кашшаи признал [ошибку Казарцева], то лига должна постановить переиграть матч», – сказал Шмурнов в эфире программы «Все на Матч!».

Спорные пенальти, из-за которых у «Спартака» истерика: что было на самом деле?