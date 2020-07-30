Кокорина и Урунова нет в заявке «Спартака» на матч с «Сочи»

«Спартак» объявил состав на матч 1-го тура против «Сочи».

В него не вошли нападающий и полузащитник , недавно присоединившиеся к команде.

Состав : Александр Максименко, Павел Маслов, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Роман Зобнин, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Александр Соболев, Йордан Ларссон.

Запасные: Артем Ребров, Гус Тил, Эсекиэль Понсе, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Наиль Умяров, Илья Гапонов, Илья Голосов, Дмитрий Маркитесов, Николай Рассказов.

Начало матча между «Спартаком» и – в 20:00 по московскому времени. Следить за ее ходом можно будет по текстовой трансляции на Sports.ru. Также игру можно будет посмотреть в прямом эфире.