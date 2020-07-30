PR-директор «Локо» о видео с пьяным Магкеевым: «Состоялся жесткий принципиальный разговор»

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Пиар-директор «Локомотива» Кирилл Брейдо высказался о защитнике команды Станиславе Магкееве, которого засняли пьяным на вечеринке.

«Внутри команды состоялся жесткий принципиальный разговор. Но принятые штрафные санкции – это внутриклубные дела, не для СМИ», – сказал Брейдо.

Футболист, как сообщалось, вместе с другими игроками отправился на вечеринку по случаю дня рождения девушки Владислава Игнатьева.

Магкеев проводил время с Миланой Тюльпановой, бывшей женой экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова.

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