PR-директор «Локо» о видео с пьяным Магкеевым: «Состоялся жесткий принципиальный разговор»

Пиар-директор Кирилл Брейдо высказался о защитнике команды , которого засняли пьяным на вечеринке.

«Внутри команды состоялся жесткий принципиальный разговор. Но принятые штрафные санкции – это внутриклубные дела, не для СМИ», – сказал Брейдо.

Футболист, как сообщалось, вместе с другими игроками отправился на вечеринку по случаю дня рождения девушки Владислава Игнатьева.

Магкеев проводил время с Миланой Тюльпановой, бывшей женой экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова.