Лимит на аренды в РПЛ, переносов из-за коронавируса не будет, все пары 1/4 финала ЛЕ, Санчес в «Интере», тату партнеров «Спартака» и другие новости утра

1. РПЛ провела пресс-конференцию перед стартом нового сезона, которую пропустил глава лиги Сергей Прядкин: он участвовал в собрании клубов. Что стало известно? В РПЛ не будет переносов из-за коронавируса, за два технических поражения не снимут с турнира. Кроме того, лига запретила выпускать на поле более двух игроков младше 18 лет. Конкретного плана действий на случай 2-й волны коронавируса у РПЛ в данный момент нет.

На собрании, кстати, клубы РПЛ проголосовали за ограничение числа аренд. «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Химки» и «Уфа» были против.

2. В Лиге Европы определились все участники 1/4 финала. «Севилья» обыграла «Рому» (2:0), «Байер» в ответном матче вновь был сильнее «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. «Вулверхэмптон» выбил «Олимпиакос», а «Базель» не испытал проблем с «Айнтрахтом».

Таким образом, в четвертьфинале «Байер» сыграет с «Интером», «МЮ» – с «Копенгагеном», «Вулверхэмптон» против «Севильи», «Шахтер» – «Базель». Матчи уже 10 и 11 августа.

3. Появилась информация, что 7 человек в «Зените» сдали сомнительные тесты на коронавирус. «Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде, а также сообщение о сомнительных тестах Терентьева и Жиркова. Более того, Жирков полетел с командой на матч за Суперкубок. Хавбек Даниил Шамкин также опроверг слухи о положительном тесте.

4. Турецкий рефери Джюнейт Чакыр будет судить матч «Барселона» – «Наполи» в Лиге чемпионов.

5. Трансферные новости. Алексис Санчес заключил с «Интером» контракт до 2023 года. Клуб подписал его бесплатно. «Барса» за 4,5 млн евро подписала 19-летнего форварда «Сан-Паулу» Майю. Отступные – 300 млн. Экс-хавбек «Спартака» Жано Ананидзе перешел в «Ротор».

Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт на 3 года. Зарплата – 100 тысяч фунтов в неделю. Райкович и Лисакович прошли осмотр в «Локо». 31-летний серб будет получать 500 тысяч евро. «Спортинг» предложил 7 млн евро за Вандерсона. «Краснодар» хочет 10 млн. «Фенербахче» сделал официальное предложение о трансфере Смолова. Гендиректор «Зенита» опроверг, что Барриос может уйти из клуба.

6. Кубок Стэнли. «Каролина» сыграет с «Вашингтоном» или «Бостоном» в 1-м раунде, «Филадельфия» и «Тампа» разыграют 1-й посев на Востоке, а «Вегас» и «Колорадо» – на Западе. Все результаты дня – здесь.

7. Клубы АПЛ проголосовали против 5 замен в следующем сезоне.

8. «Спартак» заключил соглашение с финтех-компанией RBK.money. Новые партнеры показали тату с ромбом на церемонии подписания договора.

ЦСКА подписал спонсорское соглашение с букмекерской компанией «Фонбет».

9. «Барыс» может переехать в Казань из-за коронавируса.

10. НБА. «Милуоки» обыграл «Майами», «Хьюстон» победил «Лейкерс» и другие результаты.

11. «Тамбов» показал новый логотип. Там, разумеется, волк.

12. Игроки «Арсенала» выступили против увольнения 55 работников клуба. Команда шла на снижение зарплат ради сохранения штата.

13. «Рома» объявила о продаже клуба миллиардеру Дэну Фридкину. за 591 млн евро.

14. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла хорватке Петре Мартич во 2-м круге первого за 5 месяцев турнира WTA в Палермо.

15. Криштиану Роналду сменил прическу перед Лигой чемпионов: «Прекрасный турнир возвращается!»

Цитаты дня.

Телеведущий Дмитрий Киселев: «Школу Тутберидзе ограбили. Мы просто выпихиваем ее из России в США. Стыдно»

Зинедин Зидан: «Бэйл предпочел не играть, остальное – между нами»

Василий Уткин: «В подведомственных Киселеву структурах запрещено говорить о Тутберидзе что-либо более критическое, чем то, что ее пот благоухает жимолостью»

Вячеслав Караваев: «Нужно довести свои кроссы до автоматизма – как у Бекхэма»

Евгений Плющенко: «Всегда топил и буду топить за Путина. Я бы хотел, чтобы он был президентом как можно дольше»

«Стреляем себе в ногу. А если я хочу знакомому тренеру группу игроков отдать?» Газизов о лимите на аренды