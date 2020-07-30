Казарцев отстранен от судейства, в отношении Еськова проведут разбирательство

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Алексей Еськов Виктор Кашшаи Василий Казарцев видеоповторы Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), отстранен от судейства, сообщил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

В отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство.

Во время матча бригада арбитров назначила два пенальти в ворота «Спартака».

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