Казарцев отстранен от судейства, в отношении Еськова проведут разбирательство

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче РПЛ «Спартак» – (2:2), отстранен от судейства, сообщил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

В отношении видеоассистента , работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство.

Во время матча бригада арбитров назначила два пенальти в ворота «Спартака».

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