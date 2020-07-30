Казарцев отстранен от судейства, в отношении Еськова проведут разбирательство

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), отстранен от судейства, сообщил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
В отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство.
Во время матча бригада арбитров назначила два пенальти в ворота «Спартака».
Спорные пенальти, из-за которых бесится «Спартак»: что было на самом деле? Кашшаи признал, что второй – ошибка
Что будет, если «Спартак» реально снимется: РПЛ только в 2022-м, бесплатные трансферы спартаковцев в «Зенит», тренер Пилипчук