Барриос интересен «Арсеналу». Отступные – 30 млн евро, «Зенит» отказался продать хавбека «Ньюкаслу» за 17 млн (Jeunesfooteux)

Полузащитник интересен двум английским клубам.

Как сообщает Jeunesfooteux, и связывались с «Зенитом» по поводу трансфера 26-летнего колумбийца.

Действующий контракт хавбека с российским клубом действует до 2023 года. По информации источника, в нем прописаны отступные в размере 30 млн евро.

«Ньюкасл» предложил «Зениту» за Барриоса 17 млн евро, однако клуб из Петербурга отклонил этот вариант, посчитав предложенную сумму недостаточной.

Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана». Затем гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном уходе Барриоса из клуба.