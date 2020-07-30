Барриос интересен «Арсеналу». Отступные – 30 млн евро, «Зенит» отказался продать хавбека «Ньюкаслу» за 17 млн (Jeunesfooteux)

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос интересен двум английским клубам.

Как сообщает Jeunesfooteux, «Арсенал» и «Ньюкасл» связывались с «Зенитом» по поводу трансфера 26-летнего колумбийца.

Действующий контракт хавбека с российским клубом действует до 2023 года. По информации источника, в нем прописаны отступные в размере 30 млн евро.

«Ньюкасл» предложил «Зениту» за Барриоса 17 млн евро, однако клуб из Петербурга отклонил этот вариант, посчитав предложенную сумму недостаточной.

Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана». Затем гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном уходе Барриоса из клуба.

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