Барриос интересен «Арсеналу». Отступные – 30 млн евро, «Зенит» отказался продать хавбека «Ньюкаслу» за 17 млн (Jeunesfooteux)

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос интересен двум английским клубам.
Как сообщает Jeunesfooteux, «Арсенал» и «Ньюкасл» связывались с «Зенитом» по поводу трансфера 26-летнего колумбийца.
Действующий контракт хавбека с российским клубом действует до 2023 года. По информации источника, в нем прописаны отступные в размере 30 млн евро.
«Ньюкасл» предложил «Зениту» за Барриоса 17 млн евро, однако клуб из Петербурга отклонил этот вариант, посчитав предложенную сумму недостаточной.
Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана». Затем гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном уходе Барриоса из клуба.