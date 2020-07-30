Тренер «Сочи» Федотов: «Гол Соболева тоже с душком, но никто ничего не говорит»

Главный тренер высказался о работе судей в матче 1-го тура против «Спартака» (2:2).

«Начали неплохо, но потом угловой, потеряли бдительность, а потом не отошли от гола и получили второй.

В игру вернулись, создавали моменты и заработали пенальти. В перерыве сделали перестановки, имели полумоменты и не позволяли ничего создавать сопернику. Старанием, самоотдачей заслужили этот пенальти.

Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит.

Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься», – сказал Федотов после матча.

Спорные пенальти, из-за которых у «Спартака» истерика: что было на самом деле?