Тренер «Сочи» Федотов: «Гол Соболева тоже с душком, но никто ничего не говорит»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владимир Федотов 1966 Василий Казарцев Александр Соболев Сочи Футбол

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о работе судей в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Начали неплохо, но потом угловой, потеряли бдительность, а потом не отошли от гола и получили второй.

В игру вернулись, создавали моменты и заработали пенальти. В перерыве сделали перестановки, имели полумоменты и не позволяли ничего создавать сопернику. Старанием, самоотдачей заслужили этот пенальти.

Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит.

Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься», – сказал Федотов после матча.

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