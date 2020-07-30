«Казарцев, ты животное». Экс-судья Федотов о карточке Соболеву за майку с фото матери

Бывший арбитр прокомментировал решение судьи Василия Казарцева показать желтую карточку форварду в матче 1-го тура с «Сочи» (2:1, второй тайм).

Нападающий получил предупреждение за то, что после гола снял футболку и показал майку с фотографией матери, которая скончалась несколько дней назад.

«Казарцев, ты животное. У человека случилось горе.

Вместо того, чтобы посочувствовать, ты показываешь ему желтую карточку, чтобы выслужиться перед Кашшаи и получить хороший рейтинг.

Дай бог тебе здоровья», – написал Федотов в твиттере.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соболев посвятил умершей матери гол в ворота «Сочи». Судья показал игроку карточку за снятую футболку