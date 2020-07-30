«Казарцев, ты животное». Экс-судья Федотов о карточке Соболеву за майку с фото матери

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Sports.ru Виктор Кашшаи Игорь Федотов Василий Казарцев соцсети Александр Соболев Сочи Футбол

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Василия Казарцева показать желтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1, второй тайм).

Нападающий получил предупреждение за то, что после гола снял футболку и показал майку с фотографией матери, которая скончалась несколько дней назад.

«Казарцев, ты животное. У человека случилось горе.

Вместо того, чтобы посочувствовать, ты показываешь ему желтую карточку, чтобы выслужиться перед Кашшаи и получить хороший рейтинг.

Дай бог тебе здоровья», – написал Федотов в твиттере.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соболев посвятил умершей матери гол в ворота «Сочи». Судья показал игроку карточку за снятую футболку

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