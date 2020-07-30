Юран о суде с «Химками»: «Нет. Мы нашли взаимопонимание. Какое сотрудничество со «Спартаком»?»

Бывший главный тренер «Химок» заявил, что уладил все спорные вопросы с клубом после своего увольнения.

– Многое было сказано до этого, поэтому не хотелось бы возвращаться.

Я отработал, считаю, то, что максимум мог – сделал, поэтому сейчас страничку перевернул и смотрю вперед. Хотелось бы быстрее окунуться в работу, потому что у тренера образ жизни меняется.

– Но вы сейчас не жалеете, что сказали все, что сказали?

– Нет. Я сказал по делу. Сейчас добавить нечего.

– Суд-то будет? Вы сказали, что европейский суд будет.

– Нет, ну, естественно, если бы зашло в правовое поле, а так – мы нашли взаимопонимание и расстались.

– В РФС вас не вызывали? Была цитата, что РФС заинтересовался и пригласит вас на беседу. По поводу сотрудничества «Химок» со «Спартаком».

– Сейчас я не могу ничего добавить. Я не работаю в «Химках». Какое сотрудничество? Там, наверное, уже есть другие руководители.

– Но в вас не вызывали?

– Нет, нет. Конечно, – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Юран был не согласен с решением «Химок» об увольнении. Он заявлял, что подаст жалобу на клуб в УЕФА, а также направит иск в европейский арбитражный суд.

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