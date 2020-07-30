Юран о суде с «Химками»: «Нет. Мы нашли взаимопонимание. Какое сотрудничество со «Спартаком»?»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что уладил все спорные вопросы с клубом после своего увольнения.
– Многое было сказано до этого, поэтому не хотелось бы возвращаться.
Я отработал, считаю, то, что максимум мог – сделал, поэтому сейчас страничку перевернул и смотрю вперед. Хотелось бы быстрее окунуться в работу, потому что у тренера образ жизни меняется.
– Но вы сейчас не жалеете, что сказали все, что сказали?
– Нет. Я сказал по делу. Сейчас добавить нечего.
– Суд-то будет? Вы сказали, что европейский суд будет.
– Нет, ну, естественно, если бы зашло в правовое поле, а так – мы нашли взаимопонимание и расстались.
– В РФС вас не вызывали? Была цитата, что РФС заинтересовался и пригласит вас на беседу. По поводу сотрудничества «Химок» со «Спартаком».
– Сейчас я не могу ничего добавить. Я не работаю в «Химках». Какое сотрудничество? Там, наверное, уже есть другие руководители.
– Но в РФС вас не вызывали?
– Нет, нет. Конечно, – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Юран был не согласен с решением «Химок» об увольнении. Он заявлял, что подаст жалобу на клуб в УЕФА, а также направит иск в европейский арбитражный суд.
«У «Спартака» будет 12 очков из «Уфы» и «Химок». Новые подробности в истории Юрана: перед увольнением он просил повысить зарплату
Юран об отставке: «Указание от «Спартака». Именно от Газизова. Так и напишите»