Соболев посвятил умершей матери гол в ворота «Сочи». Судья показал игроку карточку за снятую футболку

Нападающий открыл счет в матче 1-го тура против (2:0, первый тайм).

Россиянин забил на 8-й минуте игры после передачи от Романа Зобнина.

Празднуя гол, Соболев снял игровую футболку, под ней была майка с фотографией матери, которая скончалась несколько дней назад. Затем форвард уткнулся лицом в футболку. Позже он указал пальцем на небо.

Арбитр Василий Казарцев показал футболисту желтую карточку и проверил, по правилам ли забит мяч. Затем гол был засчитан.

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Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ»