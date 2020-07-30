Соболев посвятил умершей матери гол в ворота «Сочи». Судья показал игроку карточку за снятую футболку

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0, первый тайм).
Россиянин забил на 8-й минуте игры после передачи от Романа Зобнина.
Празднуя гол, Соболев снял игровую футболку, под ней была майка с фотографией матери, которая скончалась несколько дней назад. Затем форвард уткнулся лицом в футболку. Позже он указал пальцем на небо.
Арбитр Василий Казарцев показал футболисту желтую карточку и проверил, по правилам ли забит мяч. Затем гол был засчитан.
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Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ»