Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Бостон» в круговом турнире, «Коламбус» выбил «Торонто» в квалификации

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Завершились квалификационный раунд и круговой турнир плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли принимают участие 24 команды. 

Серии квалификации проходили в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды вышли в первый раунд. 

По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они стали участниками кругового турнира для определения посева.

Все матчи проходили в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Круговой турнир

Вашингтон – Бостон 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Дата проведения
9 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Оши ()
2:0 – 42 Уилсон (Кемпни, Ковальчук)
2:1 – 50 Дебраск (Крейчи, Каше)
Вратари: Холтби 30/31 – Раск 23/25.

 

Сент-Луис – Даллас 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
9 августа, 22.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Томас (Данн, Блэйз)
1:1 – 59 Павелски (Клингберг, Хейсканен)
Вратари: Аллен 37/38 – Худобин 21/22.

Квалификация

Торонто – Коламбус 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Дата проведения
10 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Веренски ()
0:2 – 51 Фоуди (Джонс, Нюквист)
0:3 – 59 Фолиньо ()
Вратари: Андерсен 19/21 – Корписало 33/33.

Счет в серии: 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

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