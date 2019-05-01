Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Бостон» в круговом турнире, «Коламбус» выбил «Торонто» в квалификации

Завершились квалификационный раунд и круговой турнир плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли принимают участие 24 команды.
Серии квалификации проходили в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды вышли в первый раунд.
По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они стали участниками кругового турнира для определения посева.
Все матчи проходили в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.
НХЛ
Круговой турнир
- Дата проведения
- 9 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 9 августа, 22.00, «Rogers Place»
Квалификация
- Дата проведения
- 10 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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