Кашшаи о ВАР в матче «Спартака»: «Понимаю Еськова. Раз Казарцев назначил пенальти, видеоарбитру следовало его мнение принять»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Алексей Еськов Виктор Кашшаи Василий Казарцев видеоповторы Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением о судействе в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).

Встречу обслуживал рефери Василий Казарцев.

– «Спартак» снова недоволен судейством. Вы наверняка уже слышали о том скандале, который возник из-за решения Василия Казарцева назначить второй 11-метровый удар.

– Я был на стадионе. Смотрел, как работают судьи и Василий. В целом матч ему удавался.

Первый пенальти назначен правильно. Все было в порядке с управлением игрой и применением желтых карточек. С трибуны это смотрелось нормально.

Но, к сожалению, в жизни судей так бывает. В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти. Но ваш следующий вопрос наверняка будет о...

– Действиях видеоарбитра.

– Почему он не вмешался? Я понимаю Еськова. ВАР вмешивается только тогда, когда на 100 процентов произошла явная и очевидная ошибка. В такой ситуации судья и видеоарбитр должны поговорить.

Если рефери говорит, что в последний момент случился контакт, ВАР должен принять такую точку зрения. Итак, верным решением было бы не назначать пенальти. Но раз Казарцев его назначил, видеоарбитру следовало его мнение принять, – рассказал Кашшаи.

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