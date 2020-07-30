Дмитрий Губерниев: «События в Беларуси меня волнуют больше пеналей «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением касательно высказывания владельца красно-белых Леонида Федуна о снятии с чемпионата России после матча 1-го тура с «Сочи» (2:2).
«Леонид Федун – давши слово, держи!
Я хоть и футбольный обозреватель, но события в Беларуси меня волнуют много больше пеналей в ворота «Спартака»!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы, в них участвуют пять человек. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Отметим, что сегодня в Беларуси наблюдаются перебои в работе интернета. Работа сайта Tribuna.com приостановлена в связи с этим.
Спорные пенальти, из-за которых у «Спартака» истерика: что было на самом деле?