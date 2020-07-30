Арбитра Казарцева могут отстранить до конца 2020 года. Его и Еськова проверят на полиграфе

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Алексей Еськов Нобель Арустамян Василий Казарцев Сочи Ашот Хачатурянц Футбол

Судьи, работавшие на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) пройдут проверку на полиграфе, пишет журналист Нобель Арустамян.

«Главный судья матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. 

И он, и ВАР Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин.

Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Он действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче «Спартак» – «Сочи», – написал Арустамян.

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