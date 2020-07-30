Дюков отговорил главу судейского комитета Хачатурянца уходить в отставку после матча «Спартак» – «Сочи»

Глава РФС Александр Дюков выступил против возможного ухода Ашота Хачатурянца с поста главы судейского комитета.

По информации РБК, после матча «Спартак» – «Сочи» Хачатурянц выразил возмущение руководству РФС. Дюков поддержал Хачатурянца.

«Дюков не хочет, чтобы Хачатурянц уходил, поскольку уверен в его управленческих компетенциях. На данный момент заявления или прошения об отставке не поступало.

Дюкову удалось Хачатурянца убедить продолжать работать. Казарцев и судья ВАР Алексей Еськов пройдут полиграф», – сказал источник в РФС.

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