Гран-при 70-летия «Ф-1». Онлайн

На «Сильверстоуне» стартовал Гран-при 70-летия «Формулы-1» – пятый этап чемпионата «Ф-1» в сезоне-2020.

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Интрига в «Ф-1» зависит от Боттаса: финн стартует впереди Хэмилтона. Битва позади – еще эпичнее

Сильверстоун

9 августа 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо («Рено»)

6. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

7. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Алекс Албон («Ред Булл»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Себастьян Феттель («Феррари»)

12. Карлос Сайнс («Макларен»)

13. Ромен Грожан («Хаас»)

14. Эстебан Окон («Рено»)*

15. Джордж Расселл («Уильямс»)

16. Даниил Квят («Альфа Таури»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

* – Окон был оштрафован на три позиции за блокировку Расселла в квалификации

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