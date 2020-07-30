Родченков заявил о связи экс-врача «Зенита» Пухова с допинговой программой (Daily Mail)

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, что бывший главный врач Сергей Пухов имел отношение к допингу, передает Daily Mail.

Пухов работал в клубе из Санкт-Петербурга с 2006 по 2017 год, также работал с олимпийской сборной России и пользовался расположением тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, пожизненно дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил.

Вдобавок Пухов, по мнению Родченкова, был тесно связан с бывшим главным тренером сборной России Валерием Куличенко, следившим за функционированием допинговой программы в легкой атлетике.

был связан с Куличенко и тоже был частью команды, реализовывавшей государственную допинговую программу. У него отличные знания в части допинговых схем, а также богатый практический опыт.

Так что это был хороший пример «знахаря» от мира футбола», – заявил Родченков.

Также Daily Mail приводит воспоминания экс-футболиста «Зенита» о работе с Пуховым, опубликованные в его автобиографии.

«Не знаю, какие именно препараты я получал от доктора Пухова, но они работали! Моя энергия била через край.

Ни у кого не было выявлено положительных допинговых проб, так что я был убежден, что все законно. Я говорил себе, что Пухову известны рамки. В конце концов, он работал врачом олимпийской сборной России», – писал Риксен.

По мнению Родченкова, ФИФА до сих пор не приняла мер в отношении допинга в российском футболе из-за того, что в организации нет подразделения, которое занималось бы борьбой с культурой допинга, а не с ее проявлениями у отдельных лиц.

«Но я все же нахожу странным, что за прошедшие годы ничего не предпринималось. Случаи были явные», – отметил Родченков.

В 2017 году издание Daily Mail сообщало, что как минимум 34 футболиста, включая весь состав сборной России, выступавшей на ЧМ-2014, могли приобрести выгоду от сокрытия данных о применении допинга в российском футболе.

В 2018 году ФИФА и УЕФА перепроверили допинг-пробы игроков сборной России с 2012 года и не обнаружили нарушений.

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