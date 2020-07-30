Точилин из «Сочи» о судействе «Спартака»: «Бумеранг возвращается за тот сезон»

Теги Спартак Александр Точилин премьер-лига Россия Самюэль Жиго Матч ТВ Сочи Футбол

Глава селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о судействе в матчах «Спартака».

В игре 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2) в ворота красно-белых было назначено 2 пенальти.

«За тот сезон, где в первой игре были явные нарушения в сторону «Спартака», – вот, бумеранг возвращается», – сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в июле 2019 года арбитр Владимир Москалев был отстранен от работы после матча «Спартак» – «Сочи» (1:0). РФС признал, что гол защитника москвичей Самюэля Жиго на 93-й минуте был засчитан ошибочно.

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