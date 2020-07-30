Почеттино может возглавить «Рому» (As)

может сменить главного тренера.

По информации As, руководство итальянского клуба изучает вариант с назначением экс-главного тренера «Тоттенхэма» вместо , при котором римляне вылетели из на стадии 1/8 финала и заняли пятое место в Серии А.

В то же время приводится информация из Corriere di Roma о том, что клуб хотел бы дать Фонсеке доработать до конца контракта, рассчитанного до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Рома» может также пригласить спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, если тот будет уволен.