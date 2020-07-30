«Краснодар» выиграл 2 матча РПЛ с общим счетом 7:0

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Уфа Футбол

В 1-м туре РПЛ «Уфа» дома крупно проиграла «Краснодару» (0:3).

«Быки» выиграли два матча в Премьер-лиге с общим счетом 7:0.

В 30-м туре прошлого сезона команда из Краснодара разгромила «Ахмат» (4:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уфа – Краснодар 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
9 августа, 17.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 53 Кабелла, 0:2 – 63 Кабелла, 0:3 – 65 Берг.
УфаБеленов, Табидзе, Никитин, Йокич, Неделчару, Голубев (Белоусов, 83), Безденежных (Фольмер, 69), Алиев, Карп, Агаларов (Вомбергар, 54), Кротов (Гиоргобиани, 54).
КраснодарСафонов, Рамирес, Петров (Смольников, 73), Мартынович, Панталеао, Уткин, Газинский, Кабелла (Сулейманов, 68), Ольссон (Мацукатов, 81), Вандерсон, Берг (Кутовой, 81).
Предупреждения:
Петров (34), Безденежных (42), Ольссон (51), Йокич (67).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья