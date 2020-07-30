«Краснодар» выиграл 2 матча РПЛ с общим счетом 7:0

В 1-м туре РПЛ «Уфа» дома крупно проиграла «Краснодару» (0:3).
«Быки» выиграли два матча в Премьер-лиге с общим счетом 7:0.
В 30-м туре прошлого сезона команда из Краснодара разгромила «Ахмат» (4:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 9 августа, 17.00, «Нефтяник»
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Уфа –
Беленов, Табидзе, Никитин, Йокич, Неделчару, Голубев (Белоусов, 83), Безденежных (Фольмер, 69), Алиев, Карп, Агаларов (Вомбергар, 54), Кротов (Гиоргобиани, 54).
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Краснодар –
Сафонов, Рамирес, Петров (Смольников, 73), Мартынович, Панталеао, Уткин, Газинский, Кабелла (Сулейманов, 68), Ольссон (Мацукатов, 81), Вандерсон, Берг (Кутовой, 81).
- Предупреждения:
- Петров (34), Безденежных (42), Ольссон (51), Йокич (67).