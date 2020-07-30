«Краснодар» выиграл 2 матча РПЛ с общим счетом 7:0

В 1-м туре РПЛ «Уфа» дома крупно проиграла «Краснодару» (0:3).

«Быки» выиграли два матча в Премьер-лиге с общим счетом 7:0.

В 30-м туре прошлого сезона команда из Краснодара разгромила «Ахмат» (4:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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