Кокорин получил повреждение на тренировке «Спартака». Он должен сыграть с «Ахматом»

Стали известны причины, по которым нападающий «Спартака» Александр Кокорин пропускает матч 1-го тура РПЛ против «Сочи».
Футболист получил травму на вчерашней тренировке.
Сегодня утром его состояние оценили, и в «Спартаке» решили не рисковать здоровьем Кокорина, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.
В матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» нападающий должен принять участие, у него нет ничего серьезного, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
«Повреждение небольшое, сроки выздоровления будут известны позже», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
Журналист Илья Казаков рассказал, что у Кокорина был выявлен спазм мышц после тестов.