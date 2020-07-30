Кокорин получил повреждение на тренировке «Спартака». Он должен сыграть с «Ахматом»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Ахмат Илья Казаков Александр Кокорин Константин Алексеев Спорт-Экспресс Чемпионат.com Сочи Футбол

Стали известны причины, по которым нападающий «Спартака» Александр Кокорин пропускает матч 1-го тура РПЛ против «Сочи».

Футболист получил травму на вчерашней тренировке.

Сегодня утром его состояние оценили, и в «Спартаке» решили не рисковать здоровьем Кокорина, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

В матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» нападающий должен принять участие, у него нет ничего серьезного, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

«Повреждение небольшое, сроки выздоровления будут известны позже», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Журналист Илья Казаков рассказал, что у Кокорина был выявлен спазм мышц после тестов.

Кокорина и Урунова нет в заявке «Спартака» на матч с «Сочи»

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